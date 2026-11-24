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. विशेष अदालत ने साक्ष्यों में कमी के चलते सुनाया फैसला



संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। किन्नौर के कटगांव वन्यजीव ब्लॉक में तैनात रहे ब्लॉक ऑफिसर को रिश्वत मांगने के मामले में विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ रिश्वत की मांग और उसे स्वीकार करने के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13(1)(डी)(आई) के तहत लगे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता के छोटे भाई की वर्ष 2013 में मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए परिवार ने पंचायत के माध्यम से वन विभाग से चीड़ का पेड़ उपलब्ध करवाने की अनुमति मांगी थी। आरोप था कि परिवार ने पेड़ काट लिया और इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी थी। शिकायत के अनुसार, 19 दिसंबर 2013 को आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को कटगांव स्थित अपने आवास पर बुलाया और पेड़ की क्षति रिपोर्ट के आधार पर 3.50 लाख रुपये जमा करवाने की बात कही। शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने कथित तौर पर 1.50 लाख रुपये की मांग की और 10 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद 80 हजार रुपये देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता ने दो जनवरी 2014 को आरोपी के बैंक खाते में 20 हजार रुपये एनईएफटी के माध्यम से जमा करवाए थे। इसके बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में विजिलेंस ने 36 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे। अभियोजन पक्ष ने बैंक लेनदेन के दस्तावेज, कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग, उसकी सीडी और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए। हालांकि, अदालत ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से रिश्वत की मांग किए जाने का आरोप ठोस रूप से साबित नहीं हो पाया। अदालत में सुनाई गई रिकॉर्डिंग में भी कथित रिश्वत मांगने की बात स्पष्ट नहीं हुई। अदालत ने यह भी कहा कि केवल एक खाते से दूसरे खाते में 20 हजार रुपये का लेनदेन होना अपने आप में रिश्वत का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जब तक अवैध राशि की मांग और उसे स्वीकार करने की बात साबित नहीं होती, तब तक केवल बैंक लेनदेन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। विशेष अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में रिश्वत की मांग साबित होना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसके चलते अदालत ने तत्कालीन ब्लॉक ऑफिसर को बरी करने के आदेश दिए।