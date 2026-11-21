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संवाद न्यूज एजेंसी

कोटखाई (रोहड़ू)। प्रगतिनगर में वार्षिक तकनीकी उत्सव जेनेसिस-2026 का दूसरा दिन उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। विद्यार्थियों ने तकनीकी प्रतियोगिताओं, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वंशिका ने कविता पाठ, महक ने बॉलीवुड नृत्य और छात्राओं ने पारंपरिक किन्नौरी नाटी प्रस्तुत की। इसके अलावा आंचल के एकल नृत्य, सुनाक्षी और रोहिणी के गीत, आरजू के भांगड़ा तथा सुगंधा और वंशिका राजन के सामूहिक नृत्य ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दोपहर बाद आयोजित सम्मान समारोह में खेलकूद, व्यक्तित्व विकास और तकनीकी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शाम को ‘अभिज्ञा’ संगीत दल की प्रस्तुति पर विद्यार्थी देर तक झूमते रहे। समारोह का समापन पारंपरिक नाटी के साथ हुआ। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और छात्रा अनन्या के स्वागत गीत से हुआ। संस्थान के निदेशक एवं प्रधानाचार्य प्रो. राकेश ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता (सिविल) सुभाष चंद्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं, सहायक मंडलीय अभियंता महेंद्र कौशल, कोटखाई पंचायत समिति अध्यक्ष विजय राजटा, ग्राम पंचायत गुम्मा की प्रधान डॉ. विद्या चौहान और प्रगति नगर पीजी संचालक समिति के अध्यक्ष विकास शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। संस्थान प्रबंधन ने अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। उत्सव के दौरान आयोजित तकनीकी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी तकनीकी समझ, रचनात्मकता और नवाचार का परिचय दिया।