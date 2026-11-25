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संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)। गुरुकुल पब्लिक स्कूल सांगला में बुधवार को 17वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चंद्र किरण नेगी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचीं। मुख्य अतिथि ने शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वानी को विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ छात्रा और सुजल को सर्वश्रेष्ठ छात्र के खिताब से सम्मानित किया गया। वहीं, टेरेसा हाउस ने प्रथम स्थान हासिल किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजलि नेगी ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्षभर की उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों त्रिशिका, यशवी, शिवांश और ओजस ने फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षा नौवीं और दसवीं की छात्राओं निहारिका, रोसालिया, सौम्या, अलंकृता और शीतल ने किन्नौरी लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न गीतों पर आकर्षक लोकनृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। समारोह में कृष्ण गोपाल, रजनीश और ईश्वरीरीना सहित एसएमसी सदस्य, अभिभावक और विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे।