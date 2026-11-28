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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रोहड़ू।

पुलिस उपमंडल रोहड़ू की विशेष टीम ने मक्खीनाला में एक व्यक्ति से 3.21 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 7,650 रुपये नकदी भी जब्त की है। आरोपी की पहचान सलमान हैदर (37), निवासी जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 27 नवंबर को विशेष टीम मक्खीनाला में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया और अपने पास मौजूद पारदर्शी प्लास्टिक का पैकेट फेंक दिया। पुलिस ने पैकेट की तलाशी ली, तो उसमें चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना रोहड़ू में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है।