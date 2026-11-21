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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। पुलिस की डिटेक्शन सेल रामपुर की टीम ने दो युवकों को 6.5 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए है। दोनों आरोपी रामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार, डिटेक्शन सेल रामपुर की टीम भारतोनाला के पास गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार दो युवकों को शक के आधार पर जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 6.5 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान मुकेश और रोहित निवासी रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाएगा। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।