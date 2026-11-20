Rampur Bushahar News: नंदपुर पंचायत में दो संपर्क सड़कों की हुई पासिंग
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:54 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:54 PM IST
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जुब्बल (रोहड़ू)। जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की नंदपुर पंचायत में दो महत्वपूर्ण संपर्क सड़कों की पासिंग हुई है। इनमें हालु घर से मुखरोट और मलोग टैंक से कुई तक बनने वालीं सड़कें शामिल हैं। सड़कों की पासिंग पर ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य भीम सिंह झौंटा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हुए सड़क सुविधा बेहद महत्वपूर्ण है। इन संपर्क सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही किसानों और बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के प्रयासों से क्षेत्र में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नई सड़कों की स्वीकृति और निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान हीरा नंद शर्मा, सुमन ठाकुर, पूर्व बीडीसी सदस्य समीला झिक्टा, पूर्व जोन अध्यक्ष लोकिन्दर रपटा, नायब तहसीलदार सरस्वती नगर दिनेश शर्मा, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ तरसेम भावटा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण मौजूद रहे।
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