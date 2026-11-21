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सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीए, एमएड, एमए डिग्री कॉलेज नोगली में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में भारत बौद्धिक परीक्षा 2.0 का आयोजन किया गया। परीक्षा में संस्थान के 227 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। संस्थान के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन किया। शिक्षकों ने प्रशिक्षुओं को परीक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा हमारी पहचान, गौरव का आधार हैं। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रशिक्षुओं को आधुनिक शिक्षा के साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों, संस्कारों और नैतिक आदर्शों से परिचित करवाना अत्यंत आवश्यक है। संस्थान की प्रधानाचार्या डॉ. सीमा भारद्वाज ने कहा कि ऐसी गतिविधियां प्रशिक्षुओं को अपनी प्रतिभा पहचानने, भविष्य में बेहतर शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि भारत बौद्धिक परीक्षा जैसी पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं से जोड़ना है। परीक्षा के सफल आयोजन में सहयोग देने के लिए संस्थान के अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और प्रशिक्षुओं का आभार व्यक्त किया।