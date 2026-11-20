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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में हिमाचल प्रदेश के तीन नेताओं को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए जाने पर चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने इन नियुक्तियों को प्रदेश के लिए गौरव की बात बताते हुए पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। दीपक राठौर को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, सुरेंद्र शर्मा को उत्तराखंड और जैनेब चंदेल को मेघालय, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। चौपाल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश चौहान, नेरवा जोन अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, चौपाल जोन अध्यक्ष हेमन्त डोगरा, देहा-बलसन जोन अध्यक्ष नारायण सिंह सनाईक, कुपवी जोन अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वीना पोटन, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देविंद्र तुलियांन और कुपवी युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्की चौहान ने तीनों नेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने से प्रदेश का मान बढ़ा है। इससे कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा होगा।