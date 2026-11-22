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. सड़क संकरी होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी

. ग्रामीणों ने विभाग से जल्द डंगा लगाने की उठाई मांग

संवाद न्यूज एजेंसी

दलाश (कुल्लू)। दलाश-कंडागई सड़क पर दलाश के पास गुंगी सड़क के आरंभिक स्थान पर करीब दो साल पहले गिरा डंगा आज तक नहीं लगाया गया है। लोक निर्माण विभाग के दलाश उपमंडल की अनदेखी के चलते सड़क का यह हिस्सा लगातार हादसों को न्योता दे रहा है। डंगा गिरने से यहां सड़क काफी तंग हो गई है, जिससे वाहन चालकों को बेहद सावधानी के साथ आवाजाही करनी पड़ रही है। इस सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। हिमाचल पथ परिवहन वहन निगम (एचआरटीसी) की बसें भी इसी सड़क से गुजरती चलती हैं। इसके अलावा दलाश अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भी इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। सड़क तंग होने के कारण यहां वाहनों को पास देने में भी परेशानी होती है। ऐसे में जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि डंगा गिरने के करीब दो साल बाद भी लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क की मरम्मत नहीं की। विभाग की इस लापरवाही से लोगों में रोष है। ग्रामीण जियो लाल वर्मा, एनडी ठाकुर, मोहर सिंह, बीडीसी सदस्य देव राज चौहान, किशोरी लाल और प्रदीप चौहान सहित अन्य लोगों ने विभाग से मांग की है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से पर जल्द डंगा लगाया जाए ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं, लोक निर्माण विभाग दलाश के कनिष्ठ अभियंता लाल सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त स्थान पर जल्द डंगा लगा दिया जाएगा।