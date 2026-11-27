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. रविवार को यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ होगा समापन

संवाद न्यूज एजेंसी

निरमंड (कुल्लू)। छोटी काशी निरमंड के ऐतिहासिक एवं प्राचीन माता अंबिका मंदिर की नवनिर्मित कछंटी और मुख्य द्वार की प्रतिष्ठा का तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम शुक्रवार को विधिवत शुरू हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह माता अंबिका की पवित्र बावड़ी से जल यात्रा के साथ हुआ। इसके बाद इष्ट देवता ढरोपा चंभू के परशुराम कोठी में आगमन और माता अंबिका के पवित्र कलश को मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में स्थापित करने के साथ ही मंत्रोच्चारण के बीच प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को चार चंभुओं के कारकूनों, बगना, टिकरी, खजेड़ा, खरै के चार बटालों और जाइयों का स्वागत किया जाएगा। वहीं, रविवार को इष्ट देवता ढरोपा चंभू की उपस्थिति में कछंटी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। इसके बाद प्रतिष्ठा अनुष्ठान की पूर्णाहुति और हवन किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। मंदिर परिसर में आयोजित इस धार्मिक समारोह को लेकर स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता अंबिका के दरबार में पहुंचकर शीश नवा रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।