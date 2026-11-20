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संवाद न्यूज एजेंसी

कोटखाई (रोहड़ू)। भाजपा नेता चेतन बरागटा ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस)-2025 के तहत बागवानों को दोबारा नोटिस जारी करने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। अगस्त माह में बागवानों के विरोध के बाद सरकार ने नोटिस वापस लेने और भविष्य में उन्हें परेशान न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीन महीने बाद फिर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बरागटा ने कहा कि तत्काल नोटिस वापस लेकर बागवानों के खातों में लंबित राशि जारी की जाए। उन्होंने कहा कि जुब्बल एसडीएम कार्यालय के माध्यम से जारी नोटिसों में बागवानों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आधार कार्ड, सभी राजस्व गांवों की जमाबंदी और बैंक खाते का विवरण जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेज के सत्यापन के बाद ही भुगतान जारी करने की बात कही गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 2025 में सरकार को सेब बेचने वाले बागवानों को एक साल बाद भी भुगतान क्यों नहीं मिला और अपने ही पैसे के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमआईएस के तहत कलेक्शन सेंटरों में सेब की तुलाई और रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में होता है। यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या अनियमितता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और सरकारी तंत्र की है। इसका खामियाजा बागवानों को नहीं भुगतना चाहिए। बरागटा ने कहा कि इस वर्ष ओलावृष्टि और विभिन्न बीमारियों के कारण बागवान पहले ही आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में सरकार राहत देने के बजाय दोबारा नोटिस जारी कर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रही है। उन्होंने मांग की कि सभी नोटिस तत्काल वापस लिए जाएं और एमआईएस-2025 का लंबित भुगतान बिना देरी सीधे बागवानों के बैंक खातों में जारी किया जाए। उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि अगस्त में नोटिस वापस लेने की घोषणा के बावजूद दोबारा नोटिस जारी करने के आदेश किसने दिए। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द नोटिस वापस लेकर बागवानों का लंबित भुगतान जारी नहीं किया तो भाजपा इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाएगी। भाजपा बागवानों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी।