Rampur Bushahar News: लवी मेले में छाया किन्नौरी बुनाई का जादू, 40 हजार का पट्टू तो 28 हजार का लिंगचा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:02 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:02 PM IST
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हाथों से तैयार ऊनी वस्त्रों की कीमतों ने खींचा ध्यान
पारंपरिक डिजाइन और बुनाई के हुनर की खूब हो रही सराहना
ईशिका गौतम
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में इस बार किन्नौर की पारंपरिक बुनाई का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रंग-बिरंगे डिजाइन, उम्दा ऊन और हाथों की बारीक कारीगरी से तैयार किन्नौरी वस्त्र खरीदारों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इनकी कीमतें भी मेले में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहां 28 हजार रुपये तक का लिंगचा बिक रहा है, जबकि एक पट्टू की कीमत 40 हजार रुपये तक पहुंच गई है। किन्नौरी वस्त्रों के स्टॉल पर लोग न केवल जमकर खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि इनकी बुनाई की पारंपरिक तकनीक और डिजाइन के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। मेले में पट्टू 13 हजार से 40 हजार रुपये, दोहड़ू 16 हजार रुपये और पुरुषों का मफलर 25 हजार रुपये तक में उपलब्ध है। अन्य मफलरों की कीमत 1500 से 29 हजार रुपये तक है। वहीं, एक डिजाइन वाली शॉल 6 से 16 हजार रुपये, तीन डिजाइन वाली शॉल 12 से 15 हजार रुपये और लिंगचा 28 हजार रुपये तक में बिक रहा है। इसके अलावा पट्टी 3 हजार रुपये और महिलाओं के स्टॉल 600 से 4 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं। मेले में पहुंचे कारोबारी सुनीता और प्रमोद ने बताया कि किन्नौरी वस्त्रों की खासियत केवल उनके आकर्षक डिजाइन ही नहीं, बल्कि इन्हें तैयार करने में लगने वाली मेहनत और पारंपरिक कारीगरी भी है। भेड़-बकरियों की ऊन को साफ करने से लेकर उसकी पिंजाई, कताई, रंगाई और करघे पर बुनाई तक की पूरी प्रक्रिया हाथों से की जाती है। पारंपरिक डिजाइन तैयार करने में कारीगरों को कई दिन से लेकर सप्ताहों तक मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि इनकी कीमत मशीनों से तैयार कपड़ों के मुकाबले अधिक होती है। किन्नौरी वस्त्र अपनी गुणवत्ता, पारंपरिक डिजाइन और बारीक कारीगरी के चलते अलग पहचान रखते हैं। लवी मेले में इनकी बढ़ती मांग से स्थानीय कारोबारियों और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को अच्छा बाजार मिल रहा है। साथ ही, यह मेला किन्नौर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही बुनाई कला को देश-दुनिया तक पहुंचाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। संवाद
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पारंपरिक डिजाइन और बुनाई के हुनर की खूब हो रही सराहना
ईशिका गौतम
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में इस बार किन्नौर की पारंपरिक बुनाई का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रंग-बिरंगे डिजाइन, उम्दा ऊन और हाथों की बारीक कारीगरी से तैयार किन्नौरी वस्त्र खरीदारों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इनकी कीमतें भी मेले में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहां 28 हजार रुपये तक का लिंगचा बिक रहा है, जबकि एक पट्टू की कीमत 40 हजार रुपये तक पहुंच गई है। किन्नौरी वस्त्रों के स्टॉल पर लोग न केवल जमकर खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि इनकी बुनाई की पारंपरिक तकनीक और डिजाइन के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। मेले में पट्टू 13 हजार से 40 हजार रुपये, दोहड़ू 16 हजार रुपये और पुरुषों का मफलर 25 हजार रुपये तक में उपलब्ध है। अन्य मफलरों की कीमत 1500 से 29 हजार रुपये तक है। वहीं, एक डिजाइन वाली शॉल 6 से 16 हजार रुपये, तीन डिजाइन वाली शॉल 12 से 15 हजार रुपये और लिंगचा 28 हजार रुपये तक में बिक रहा है। इसके अलावा पट्टी 3 हजार रुपये और महिलाओं के स्टॉल 600 से 4 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं। मेले में पहुंचे कारोबारी सुनीता और प्रमोद ने बताया कि किन्नौरी वस्त्रों की खासियत केवल उनके आकर्षक डिजाइन ही नहीं, बल्कि इन्हें तैयार करने में लगने वाली मेहनत और पारंपरिक कारीगरी भी है। भेड़-बकरियों की ऊन को साफ करने से लेकर उसकी पिंजाई, कताई, रंगाई और करघे पर बुनाई तक की पूरी प्रक्रिया हाथों से की जाती है। पारंपरिक डिजाइन तैयार करने में कारीगरों को कई दिन से लेकर सप्ताहों तक मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि इनकी कीमत मशीनों से तैयार कपड़ों के मुकाबले अधिक होती है। किन्नौरी वस्त्र अपनी गुणवत्ता, पारंपरिक डिजाइन और बारीक कारीगरी के चलते अलग पहचान रखते हैं। लवी मेले में इनकी बढ़ती मांग से स्थानीय कारोबारियों और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को अच्छा बाजार मिल रहा है। साथ ही, यह मेला किन्नौर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही बुनाई कला को देश-दुनिया तक पहुंचाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। संवाद