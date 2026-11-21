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. बूढ़ी दिवाली मेला क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और लोक आस्था का प्रतीक : जगदीप राठौर

संवाद न्यूज एजेंसी

निरमंड (कुल्लू)।

निरमंड का ऐतिहासिक जिला स्तरीय बूढ़ी दिवाली मेला इस वर्ष 8 से 11 दिसंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। चार दिवसीय मेले में देव परंपराओं, धार्मिक आयोजनों, सांस्कृतिक संध्याओं और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस बार पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता मेले का विशेष आकर्षण रहेगी। मेले के आयोजन को लेकर शनिवार को खंड विकास समिति सभागार में मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम जगदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस आनी के अध्यक्ष एवं पूर्व एपीएमसी अध्यक्ष यूपेंद्र कांत मिश्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मिल्क फेडरेशन के पूर्व निदेशक कुलवंत कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मेले की तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 दिसंबर को रात की दिवाली और 9 दिसंबर को दिन के मेले का आयोजन होगा। वहीं, 9 से 11 दिसंबर तक सांस्कृतिक संध्याएं सजेंगी। मेले में देवी-देवताओं को आमंत्रित करने और उनके आगमन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। एसडीएम जगदीप सिंह राठौर ने बताया कि मेले की तैयारियों के लिए गठित समितियों की जल्द अलग-अलग बैठकें की जाएंगी। इनमें तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मेले को और अधिक आकर्षक एवं भव्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कुछ नए कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के माध्यम से स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि निरमंड का बूढ़ी दिवाली मेला क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और लोक आस्था का प्रतीक है। मेला कमेटी का प्रयास रहेगा कि धार्मिक परंपराओं की गरिमा बनाए रखते हुए सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को भी बेहतर मंच प्रदान किया जाए।