किन्नौर जिले के चगांव क्षेत्र के जंगलों में लगी आग सात दिन बाद भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। चगांव के आसपास कई स्थानों पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बगबगे में खड़े ढांक पर स्थित जंगल अब भी आग की चपेट में है। खड़ी और दुर्गम पहाड़ी के कारण यहां आग बुझाने का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जंगल में आग के कारण पहाड़ी से पत्थर खिसककर नीचे गिर रहे हैं, जबकि आग में झुलसने के बाद पेड़ भी टूटकर गिर रहे हैं। इससे टापरी पागल नाले से रामनी पुल तक एनएच के करीब 300 मीटर हिस्से में सफर करना जोखिमभरा हो गया है। शुक्रवार को आग बुझाने के अभियान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 25 जवानों, चगांव और उरनी गांव के करीब 50 ग्रामीणों तथा वन विभाग के छह कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला। वन खंड अधिकारी उरनी राजीव कायथ की अगुवाई में आईटीबीपी के जवानों, वन विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने कई दिनों तक लगातार प्रयास किए। इनके संयुक्त प्रयासों से चगांव टॉप, सी-258, शकामरंग, बलकूधार, कक्षस्थल और उरनी गांव के ऊपरी जंगल सहित कई स्थानों पर आग पर काबू पाने में सफलता मिली है। आग बुझाने के अभियान में भारतीय सेना के जवानों ने भी वीरवार तक सहयोग दिया। हालांकि, शुक्रवार को सेना के जवान अभियान में शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद आईटीबीपी, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण आग बुझाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। सबसे अधिक परेशानी चगांव के बगबगे में खड़े ढांक पर आ रही है। यहां पहाड़ी बेहद खड़ी होने के साथ भूभाग भी दुर्गम है। ऐसे में आग तक पहुंचना और उसे बुझाना मुश्किल बना हुआ है। जंगल में आग लगने के कारण आसपास की पहाड़ियों से पत्थर नीचे गिर रहे हैं। वहीं, आग में झुलसने से पेड़ों के तने और शाखाएं टूटकर गिर रही हैं। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। टापरी पागल नाले से रामनी पुल तक एनएच के करीब 300 मीटर हिस्से में पत्थर और जले हुए पेड़ों के गिरने की आशंका है। ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।जंगल में कई प्रमुख स्थानों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। चगांव के ऊपर खड़ी पहाड़ी और दुर्गम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। आग पर नियंत्रण पाने में आईटीबीपी, भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों ने भी सहयोग किया है। वन संपदा और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जंगलों में लगने वाली आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने के साथ वन्यजीवों, प्राकृतिक संसाधनों और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।