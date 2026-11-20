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. प्रदर्शनी ‘लवी : युगों-युगों से’ 30 नवंबर तक रहेगी जारी

पेयजल, सफाई और धूल से बचाव के लिए किए गए विशेष इंतजाम

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

रामपुर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय लवी मेले से अभी तक मेला समिति को करीब पौने तीन करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है। हालांकि, मेला मैदान और नेशनल हाईवे पर अभी भी स्टॉलों की खरीद-फरोख्त जारी है। मेले में यातायात, सुरक्षा और लोगों की सुविधाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। यह बात एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने कही। लवी मेला कमेटी के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में लगाई गई विशेष प्रदर्शनी लवी : युगों-युगों से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी के लिए आवश्यक ऐतिहासिक और अभिलेखीय सामग्री एकत्रित करने, संकलित करने और उसका समन्वय करने के लिए प्रशासन ने एक समिति का गठन किया है। इस संबंध में तीन नवंबर को कार्यालय आदेश जारी किया गया था। इसके बाद यह प्रदर्शनी शिमला के गेयटी थियेटर में भी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान एनएच-पांच और मेला मैदान में प्लॉट आवंटन से अभी तक कुल 1 करोड़ 95 लाख 65 हजार 600 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। एनएच-पांच पर कुल 751 प्लॉटों में से 527 आवंटित किए गए हैं, जबकि 224 प्लॉट खाली हैं। वहीं, मेला मैदान में 428 प्लॉटों में से 274 आवंटित हुए हैं और 154 अभी खाली हैं। एनएच-पांच से 83,99, 900 रुपये और मेला मैदान से 1,11, 65, 700 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। एसडीएम ने बताया कि नगर परिषद की ओर से झूलों के लिए 37 लाख 55 हजार रुपये और डोम के लिए 43, 33, 475 रुपये का टेंडर दिया गया है। दोनों की कुल टेंडर राशि 80 लाख 88 हजार 475 रुपये है। मेले में प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी विद्युत बोर्ड रामपुर को सौंपी गई है। पेयजल सुविधा के लिए कुल नौ नल लगाए गए हैं। कॉलेज मैदान के पास जल शक्ति विभाग ने 70 हजार लीटर क्षमता का भंडारण टैंक भी बनाया है, जिसे हमेशा भरा रखा जा रहा है। इसके अलावा नगर परिषद रामपुर ने 5,25,200 रुपये के टेंडर के तहत बर्तन और कपड़े धोने के लिए अलग स्थान तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। धूल से निजात दिलाने के लिए वजीर बावड़ी से ब्रौ तक पटेल इंजीनियरिंग और जगातखाना से चाटी तक वर्मा प्राइवेट के टैंकरों और स्प्रिंकलर से प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वजीर बावड़ी से ब्रौ पुल तक अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई। सुरक्षा और निगरानी के लिए पटबंगला मैदान में 30 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के 50 से अधिक कैमरे पहले से स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा मेले में व्यापारियों को व्यापार करने के लिए 22 नवंबर तक का अवधि निर्धारित हुई है। इस कारण लवी मेले में व्यापार गतिविधियां देरी से आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।