Rampur Bushahar News: कोटखाई सब जज कोर्ट में न्यायिक सेवाएं शुरू होने पर जताया आभार
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:18 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
जुब्बल (रोहड़ू)। कोटखाई स्थित सब जज कोर्ट में सिविल जज (न्यायिक दंडाधिकारी) की नियुक्ति और न्यायिक सेवाएं शुरू होने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रवासियों को अब स्थानीय स्तर पर ही न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और न्यायिक कार्यों के लिए ठियोग नहीं जाना पड़ेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल-नावर-कोटखाई के अध्यक्ष जितेंद्र मैहता सहित जिला परिषद सदस्यों रेखा चौहान, मीनाक्षी मांजटा और नेहा मैहता ने इस निर्णय का स्वागत किया। इसके अलावा पंचायत समिति जुब्बल की अध्यक्ष कमलेश झगटा, कोटखाई की अध्यक्ष विजया राजटा, रोहड़ू की अध्यक्ष ज्ञानपति रमसेठ, कोटखाई के उपाध्यक्ष सुनील राजटा और जुब्बल के उपाध्यक्ष लोकपाल शरखोली ने भी शिक्षा मंत्री का आभार जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि न्यायिक सेवाएं शुरू होने से लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी। विशेषकर गरीब परिवारों, महिलाओं और बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। अब लोगों को न्यायिक मामलों के सिलसिले में ठियोग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोटखाई में न्यायिक सेवाओं का विस्तार क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है।
विज्ञापन