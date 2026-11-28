Rampur Bushahar News: राष्ट्रीय मंच पर गूंजी चौपाल की तारा चौहान की आवाज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:37 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:37 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। शिमला जिला के चौपाल उपमंडल के दूरदराज किरण क्षेत्र की तारा चौहान ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नई दिल्ली में 25 नवंबर को आयोजित नई चेतना 5.0 अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में उन्होंने मंच संचालन की जिम्मेदारी निभाकर चौपाल सहित पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मंच संचालन का अवसर मिलने पर तारा चौहान ने इसे अपने लिए गर्व और यादगार उपलब्धि बताया। उन्होंने इस अवसर के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचपीएसआरएलएम) का विशेष आभार जताया।
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