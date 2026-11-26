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संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)।

जिले के अंतिम गांव छितकुल की बेटी तमन्ना ठाकुर ने गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तमन्ना ने फिल्म निर्देशन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार हासिल किया, जबकि उनके निर्देशन में बनी लघु फिल्म अ लिटिल समथिंग प्रतियोगिता में उपविजेता रही। इस उपलब्धि पर उनकी टीम को तीन लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। तमन्ना ने यह उपलब्धि फिल्म महोत्सव के तहत आयोजित क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के छठे संस्करण में हासिल की। 21 से 25 नवंबर तक गोवा की कला अकादमी में आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर के 100 युवा फिल्मकारों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को सीमित समय में कहानी की अवधारणा तैयार करने से लेकर निर्देशन, शूटिंग और संपादन तक की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी। तमन्ना की टीम ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। तमन्ना किन्नौर के छितकुल गांव की निवासी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रो. आरके नेगी की बेटी हैं। उनका चयन प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे में फिल्म निर्देशन एवं निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े पाठ्यक्रम के लिए हुआ था। उन्हें इस संस्थान तक पहुंचने वाली किन्नौर की पहली लड़की के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल से स्कूली शिक्षा, दौलत राम कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक और मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से नैदानिक मनोविज्ञान एवं परामर्श में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। प्रतियोगिता का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने संयुक्त रूप से किया। तमन्ना की इस सफलता से किन्नौर सहित पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। उनकी उपलब्धि रचनात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की इच्छुक युवतियों के लिए प्रेरणास्रोत है।