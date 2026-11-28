Rampur Bushahar News: स्वस्तिक और चाहती बने मिस्टर-मिस पाइनवुड
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:32 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:32 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। पाइनवुड पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ का वार्षिक समारोह मनाया गया। समारोह में मिस्टर और मिस पाइनवुड प्रतियोगिता में चाहती को मिस पाइनवुड और स्वस्तिक शर्मा को मिस्टर पाइनवुड चुना गया। स्नेहा नेगी मिस पाइनवुड प्रतियोगिता में उपविजेता रहीं, जबकि आदित्य पांगता ने मिस्टर पाइनवुड प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब हासिल किया। वहीं, नव्या और स्वस्ति शर्मा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया।समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समां बांधा। विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तर से दक्षिण भारत और ऊपरी से निचले किन्नौर की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। वहीं, नशा मुक्ति पर आधारित नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने मुख्य अतिथि और राज्य सहकारी बैंक रिकांगपिओ के सहायक महाप्रबंधक मदन सिंह चौहान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।
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