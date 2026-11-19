Rampur Bushahar News: राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सूर्यवंश भागटा ने दिलाया स्वर्ण पदक
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:28 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:28 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। डीएवी पब्लिक स्कूल चौपाल के विद्यार्थियों ने दिल्ली के चिल्ला खेल परिसर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के अंडर-14 वर्ग में दसवीं कक्षा के छात्र सूर्यवंश भागटा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों अक्षिता मधाईक, अहाना सधामटा, वानिका सधामटा, रुद्राक्षी चंदेल, अर्धवी और आदित्य केस्टा ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल, अनुशासन और खेल भावना का परिचय देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल रहा। प्रधानाचार्या अनिता डोगरा ने सभी खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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