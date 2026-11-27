संविधान के आदर्शों को जीवन में अपनाएं विद्यार्थी : डॉ. दुल्टा
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:18 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:18 PM IST
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कोटखाई (रोहड़ू)। डीएवी शताब्दी महाविद्यालय कोटखाई में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वाणिज्य विभाग के सहायक आचार्य एवं कार्यकारी प्राचार्य डॉ. जोगिंदर सिंह दुल्टा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डॉ. दुल्टा ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की मूल भावना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान देश के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। विद्यार्थियों को संविधान के आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों की ओर से आयोजित मॉक पार्लियामेंट रही। इसमें विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संसदीय कार्रवाई का प्रदर्शन किया। विपक्ष ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे, जिनका सरकार पक्ष ने जवाब दिया। इस गतिविधि से विद्यार्थियों को संसदीय प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवाद के महत्व को समझने का अवसर मिला। इसके अलावा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिनमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य दीक्षित प्रकाश ने मुख्य अतिथि, प्राध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।
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