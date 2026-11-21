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सकारात्मक सोच और लक्ष्य के प्रति समर्पण का दिया संदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)।

डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ में वार्षिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह ‘सृजन’ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त किन्नौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। वहीं, शिक्षा, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी मुख्यालय उमेश्वर राणा विशिष्ट अतिथि और उच्च शिक्षा उपनिदेशक कुलदीप डोगरा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य जसविंद्र वर्मा ने मुख्य अतिथि समेत अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, विभिन्न गतिविधियों और वर्षभर की प्रगति की जानकारी दी। मुख्य अतिथि सोनाक्षी सिंह तोमर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अभिभावकों से बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखने का आग्रह किया ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं और भावनाएं साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि माता-पिता का विश्वास, बच्चों के साथ बेहतर संवाद और उचित मार्गदर्शन उन्हें नकारात्मक प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। गीत-संगीत और अन्य रंगारंग कार्यक्रमों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईटीबीपी के उप कमांडेंट शैलेश कुमार, एसडीएम प्रवीण कुमार, आईटीबीपी के द्वितीय कमान अधिकारी विजय प्रकाश, राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तम चंद चौहान, डीएवी पब्लिक स्कूल नाहन के प्रधानाचार्य राकेश कुमार और एलएमसी सदस्य मोहन सिंह नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद रहे।