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योजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर दिया जोर

संवाद न्यूज एजेंसी

नेरवा (रोहड़ू)।

विकास खंड चौपाल की चांजू पंचायत के बोधना गांव में आईटीआई के पास प्रस्तावित ढलान संरक्षण कार्य को लेकर आईटीआई चौपाल में हितधारक परामर्श बैठक हुई। बोधना गांव में ढलान का संरक्षण किया जाएगा, जिससे गांव में भूस्खलन, भू-कटाव का खतरा कम होगा। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के वित्तीय सहयोग से यह कार्य हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। बैठक से पहले परियोजना टीम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान परियोजना के सोशल जेंडर एक्सपर्ट डॉ. रवि कुमार, एनवायरनमेंटल स्पेशलिस्ट रूपा और विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को परियोजना के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, भू-कटाव और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में ढलान संरक्षण कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे सड़कों, पुलों, रिहायशी बस्तियों और कृषि भूमि को प्राकृतिक आपदाओं के संभावित खतरे से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। बैठक में आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर भी विशेष चर्चा की गई। महिलाओं को जेंडर एक्शन प्लान की जानकारी देते हुए आपदा के दौरान उनकी जिम्मेदारियों और सक्रिय सहभागिता के महत्व से अवगत करवाया गया। स्थानीय महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ढलान संरक्षण कार्य से क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाने में मदद मिलेगी। परियोजना अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कार्य की योजना बनाने और उसे लागू करने में स्थानीय लोगों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।