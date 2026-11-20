Rampur Bushahar News: गानवी में स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों का मुद्दा गरमाया
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:46 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:46 PM IST
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भाजपा मंडल सराहन की मासिक बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर हुई चर्चा
वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन और ग्राम केंद्र स्तर पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। भारतीय जनता पार्टी मंडल सराहन की मासिक बैठक शुक्रवार को 15/20 क्षेत्र के गानवी में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल सराहन के अध्यक्ष महेंद्र जैन ने की। बैठक में हिमकोफेड के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई। बैठक में गानवी में स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों का मुद्दा गरमाया। पार्टी की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने और ग्राम केंद्र स्तर पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में रामपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर रणनीति तैयार की गई। बैठक में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने सहित सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। कौल सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में रिक्त पदों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष दीवान लक्टू, मंडल सचिव एवं फूंजा पंचायत प्रधान गुड्डू राम टेकटा, कोषाध्यक्ष मणिलाल, किसान मोर्चा अध्यक्ष यशपाल झाई, उपप्रधान अजय मोदी, महिला मोर्चा महामंत्री कृष्णा मुखिया, बीडीसी सदस्य गोपालपुर सनारसा आशा, प्रवक्ता देशदीप, किसान मोर्चा महामंत्री जगदीश शर्मा, गोपाल बंसल, बहादुर सिंह भंडारी, ओपी महाजन, दलीप निल्टू, रमेश मुखिया, शिव सिंह टोल्टा और सुनील ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन और ग्राम केंद्र स्तर पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। भारतीय जनता पार्टी मंडल सराहन की मासिक बैठक शुक्रवार को 15/20 क्षेत्र के गानवी में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल सराहन के अध्यक्ष महेंद्र जैन ने की। बैठक में हिमकोफेड के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई। बैठक में गानवी में स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों का मुद्दा गरमाया। पार्टी की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने और ग्राम केंद्र स्तर पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में रामपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर रणनीति तैयार की गई। बैठक में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने सहित सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। कौल सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में रिक्त पदों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष दीवान लक्टू, मंडल सचिव एवं फूंजा पंचायत प्रधान गुड्डू राम टेकटा, कोषाध्यक्ष मणिलाल, किसान मोर्चा अध्यक्ष यशपाल झाई, उपप्रधान अजय मोदी, महिला मोर्चा महामंत्री कृष्णा मुखिया, बीडीसी सदस्य गोपालपुर सनारसा आशा, प्रवक्ता देशदीप, किसान मोर्चा महामंत्री जगदीश शर्मा, गोपाल बंसल, बहादुर सिंह भंडारी, ओपी महाजन, दलीप निल्टू, रमेश मुखिया, शिव सिंह टोल्टा और सुनील ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।