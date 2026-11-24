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. 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण

. उपमंडल स्तर पर विजेताओं को मिलेंगे 51 हजार रुपये तक के पुरस्कार

संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। खेलो हिमाचल–चिट्टा मुक्त अभियान 2026 के तहत रोहड़ू उपमंडल में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने युवाओं, युवक मंडलों, महिला मंडलों और शिक्षण संस्थानों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होंगी। एथलेटिक्स में 100, 200 और 400 मीटर दौड़ करवाई जाएगी, जबकि बैडमिंटन में एकल और युगल मुकाबले होंगे। प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। उपमंडल स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले को 51 हजार, द्वितीय को 41 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 31 हजार रुपये मिलेंगे। जिला स्तर पर यह पुरस्कार राशि दो लाख, डेढ़ लाख और एक लाख रुपये होगी। राज्य स्तर पर छह प्रमुख खेल विधाओं में प्रथम पुरस्कार 31 लाख, द्वितीय 15 लाख और तृतीय 10 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, कुश्ती और रस्साकशी में विजेताओं को क्रमशः 11 लाख, पांच लाख और तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। लड़का और लड़की वर्ग के लिए पुरस्कार राशि समान रखी गई है। धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर उन्हें चिट्टा सहित अन्य नशों से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी संस्थानों और संगठनों से अधिक से अधिक युवाओं को अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया है।





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