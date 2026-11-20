Rampur Bushahar News: नशे के खात्मे के लिए सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:12 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। नोगली बाजार में शुक्रवार को जागरूकता रैली निकाली गई। भड़ावली पंचायत और रानी रत्न कुमारी राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नोगली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रैली में स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों और महिलाओं ने चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ नारे लगाकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली की अध्यक्षता भड़ावली पंचायत के प्रधान कृष्ण गोपाल ने की। इस दौरान वन मंडलाधिकारी रामपुर गुरहर्ष सिंह और कलेडा-मझेवटी के प्रधान अश्वनी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। वन मंडलाधिकारी गुरहर्ष सिंह ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्पप्रभाव बताए। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति या विभाग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर प्रधानाचार्य दिनेश भलूनी, उपप्रधान बुद्धि सिंह, सुदेश कौशिक और राम देष्टा सहित विभिन्न महिला मंडल और व्यापार मंडल नोगली के प्रतिनिधियों सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने नशा मुक्त समाज के निर्माण और बच्चों को नशे से बचाने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया।
विज्ञापन