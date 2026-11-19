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संवाद न्यूज एजेंसी

दलाश (कुल्लू)। आनी उपमंडल में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। आनी सब डिपो के करीब 25 बस रूट पांच महीने से बंद पड़े हैं। इससे ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और महंगे किराए पर निजी वाहनों में सफर करना पड़ रहा है। आनी सब डिपो के तहत कुल 60 रूट संचालित होते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 17 बसें उपलब्ध हैं। इनमें से भी कुछ बसें खस्ताहाल हैं और आए दिन रास्ते में खराब हो रही हैं। दलाश पंचायत में आयोजित ग्रामसभा में बंद पड़े बस रूटों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने विभाग के प्रति रोष जताते हुए जल्द बस सेवाएं बहाल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन किया जाएगा। बस सेवाएं बंद होने से स्कूली बच्चों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। कई रूटों पर बसों के माध्यम से बच्चे स्कूल पहुंचते थे, लेकिन अब अभिभावकों को महंगे किराए पर निजी टैक्सियां करनी पड़ रही हैं। कुछ परिवारों को बच्चों को पैदल स्कूल पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने प्रदेश सरकार पर विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बसों की कमी का मुद्दा विधानसभा में उठाने के साथ उपमुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ।

बसों की कमी के कारण कुछ रूट बंद हैं। सब डिपो को नई बसें मिलने पर इन रूटों को दोबारा शुरू किया जा सकता है। - संदीप कुमार, प्रभारी, आनी बस अड्डा