Rampur Bushahar News: आप के प्रदेश प्रभारी ऋतु राज गोविंद झा 28 को आएंगे किन्नौर
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:31 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतु राज गोविंद झा सहित प्रदेश सह प्रभारी अजय राजपूत, मंडी जोन प्रभारी सुरेंद्र कुमार और शिमला जोन प्रभारी दीपक झा 28 नवंबर को किन्नौर दौरे पर आएंगे। इस दौरान रिकांगपिओ में पार्टी की संगठनात्मक बैठक होगी। जिला अध्यक्ष मनीष कुमार नेगी ने बताया कि बैठक में संगठन के विस्तार, ‘हिमाचल जोड़ो’ सदस्यता अभियान को गति देने और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान इच्छुक लोग पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ-साथ किन्नौर के युवाओं और आम लोगों से भी बैठक में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
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