Rampur Bushahar News: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आज से किन्नौर के प्रवास पर
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:03 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी 22 से 25 नवंबर तक किन्नौर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जारी प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मंत्री 22 नवंबर को सुबह 10 बजे शिमला से सड़क मार्ग से किन्नौर के कल्पा के लिए रवाना होंगे और शाम छह बजे कल्पा पहुंचेंगे। इसके बाद वह कल्पा में रात्रि ठहराव करेंगे। 23 नवंबर को मंत्री दोपहर एक बजे कल्पा से सांगला के लिए रवाना होंगे और दोपहर तीन बजे सांगला पहुंचेंगे। यहां वह तालींग पुल का निरीक्षण करेंगे तथा स्थानीय लोगों की जनसमस्याएं सुनेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत चांगो के प्रधान श्री ओम प्रकाश नेगी की सुपुत्री के विवाह समारोह में शामिल होकर वर-वधू को आशीर्वाद देंगे। शाम सात बजे सांगला से कल्पा के लिए रवाना होकर रात नौ बजे कल्पा पहुंचेंगे। 24 नवंबर को मंत्री कल्पा में ही रहेंगे। 25 नवंबर को सुबह 11 बजे कल्पा से शिमला के लिए रवाना होंगे और शाम छह बजे शिमला पहुंचेंगे। मंत्री के इस प्रवास के दौरान उनके निजी सहायक तथा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी भी साथ रहेंगे। प्रवास कार्यक्रम की सूचना संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
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