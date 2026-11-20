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देवदार की पौध तैयार करने और वन अग्नि रोकथाम में भी करेगी सहयोग

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से हिम अटल सेवा समिति रामपुर ने वन विभाग के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। समिति अध्यक्ष देश राज हुड्डन सहित अन्य सदस्यों ने वन मंडलाधिकारी रामपुर गुरहर्ष सिंह को पत्र सौंपकर एक हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण के लिए मांगी। इसके अलावा पौधों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था करने, देवदार के बीज उपलब्ध करवाने और वनों में आग की रोकथाम के लिए संयुक्त जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। समिति ने प्रस्ताव दिया है कि वन विभाग रामपुर परिक्षेत्र में एक हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर उसे पौधरोपण के लिए उपलब्ध करवाए। इसके बाद समिति इस भूमि पर पौधरोपण करने के साथ अगले पांच वर्षों तक पौधों की देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। समिति ने कहा कि पौधों को लावारिस पशुओं से बचाने के लिए संबंधित स्थल पर फेंसिंग या जैविक बाड़ लगाना जरूरी है। इसके लिए वन विभाग से अपनी योजनाओं के तहत आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा समिति अपनी नर्सरी में देवदार के पौधे तैयार करना चाहती है। इसके लिए वन विभाग से देवदार के उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। समिति ने वनों में आग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए वन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त जागरूकता अभियान चलाने की इच्छा भी जताई है। इसके तहत गांव स्तर पर युवाओं को जोड़कर वनों की निगरानी, जागरूकता और आग लगने की स्थिति में नियंत्रण संबंधी कार्यों में सहयोग दिया जाएगा। हिम अटल सेवा समिति रामपुर पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और युवा खेल गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य कर रही है। समिति का मानना है कि खेल गतिविधियों के साथ युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी विकसित किया जा सकता है। समिति ने वन मंडलाधिकारी से प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है।