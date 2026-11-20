Rampur Bushahar News: निचार में आठ देवी-देवताओं के सानिध्य में हुआ धार्मिक अनुष्ठान
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:39 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:39 PM IST
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भावानगर (किन्नौर)। किन्नौर जिले के निचार में जय ऊषा माता मंदिर का तीन दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह शुक्रवार को देवी-देवताओं की विदाई के साथ संपन्न हुआ। बुधवार को शुरू हुए इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के आठ देवी-देवताओं ने भाग लिया। समारोह के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह प्रतिष्ठा समारोह देवता जय सुगरा महेश्वर जी, जय ऊषा माता जी निचार, जय ऊषा माता जी बड़ा काम्बा, जय दुर्गा माता जी तरंडा, जय कुलदेव नारायण जी पानवी, जय शेषनाग जी नाथपा, जय नाग देवता ग्राग्रे गणिचार और जय देवता नारेण निचार के सानिध्य में आयोजित किया गया। समारोह में क्षेत्र की सभी जाइयों, बंजू और भांजी को भी आमंत्रित किया गया था। तीन दिनों तक मंदिर में विभिन्न धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों का विधिवत निर्वहन किया गया। स्थानीय लोगों में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। शुक्रवार को देवी-देवताओं की विदाई के साथ ही तीन दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह का विधिवत समापन हो गया।
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