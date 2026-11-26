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दोनों कॉलेज गेटों के बीच ठेला लगाने पर रोक

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के दौरान मेला मैदान और राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एनएच)-पांच पर रेहड़ी-फड़ी, ठेला और कार्ट लगाकर सामान बेचने वाले सभी विक्रेताओं के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी विक्रेताओं को कार्यदिवस के दौरान तहसीलदार कार्यालय रामपुर में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए प्रत्येक विक्रेता को पहचान पत्र और स्वच्छता शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करवाने होंगे। शुल्क जमा करने के बाद विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त विक्रेताओं से कोई तहबाजारी शुल्क नहीं लिया जाएगा। एसडीएम ने रेहड़ी-फड़ी और ठेला संचालकों को दोनों कॉलेज गेटों के बीच स्थित मार्ग पर किसी भी प्रकार का ठेला, रेहड़ी, फड़ी या कार्ट नहीं लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस मार्ग पर व्यापारियों के वाहनों के आवागमन के अतिरिक्त अन्य वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग का उपयोग समय-समय पर पानी के टैंकर से छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।