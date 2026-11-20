Rampur Bushahar News: वन्यजीवों से बचाव और वनों में आग की रोकथाम के लिए किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:55 PM IST
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ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। रामपुर वन मंडल के वन परिक्षेत्र सराहन और गोपालपुर वन खंड ने मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने और जंगलों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। रेंज ऑफिसर कुंदन नेगी की अध्यक्षता में सराहन, दोफदा, मशनू, किन्नू, गानवी, फांचा, लबाना, सदाना सहित 15/20 क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों, विशेषकर भालुओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी। कर्मचारियों ने लोगों से अपील की कि वे जंगलों में अकेले जाने से बचें और वन्यजीवों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें। किसी भी जंगली जानवर की गतिविधि नजर आने पर इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें। अभियान के दौरान ग्रामीणों को जंगलों में आग न लगाने के प्रति भी जागरूक किया गया। वन कर्मियों ने बताया कि खेतों और घासनियों में लगाई गई आग कई बार जंगलों तक पहुंच जाती है। इससे वन संपदा और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचता है। जंगलों में आग लगने से वन्यजीव सुरक्षित स्थानों की तलाश में गांवों और बस्तियों की ओर आ सकते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है। वन विभाग की टीम ने बताया कि क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दिन के साथ रात के समय भी गश्त की जा रही है। इसके माध्यम से भालुओं सहित अन्य जंगली जानवरों की सक्रियता वाले क्षेत्रों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके। वन विभाग ने ग्रामीणों से वनों की सुरक्षा में सहयोग देने और वन्यजीवों के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। विभाग ने स्पष्ट किया कि जंगलों को आग से बचाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए जनसहयोग बेहद जरूरी है।
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