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डंसा (रामपुर बुशहर)। लालसा और जगूनी गांव में मंगलवार को हिम अटल सेवा समिति समिति के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वन संरक्षण पर जागरूक किया और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। समिति ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए चलाए जा रहे नशा छोड़ो, खेल-खेलो अभियान के साथ अब जंगलों को आग से बचाने का भी संकल्प लिया है। हिम अटल सेवा समिति के अध्यक्ष देश कुमार हुडन ने ग्रामीणों से आग की घटनाओं को गंभीरता से लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर जगूनी की वार्ड पंच विद्या नेगी, महिला मंडल प्रधान सेना देवी, हिम अटल सेवा समिति के सदस्य सहित ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे।