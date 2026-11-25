Rampur Bushahar News: हर्ष महाजन को कोर कमेटी में जगह नहीं मिलने पर उठाए सवाल
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:09 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:09 PM IST
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नेरवा (रोहड़ू)। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रवक्ता धीरेंद्र चौहान ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को भाजपा की नवगठित 14 सदस्यीय हाई पावर कोर कमेटी में शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के बावजूद हर्ष महाजन को पार्टी की महत्वपूर्ण कमेटी में जगह नहीं मिल पाई है। धीरेंद्र चौहान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए छह पूर्व विधायकों का राजनीतिक भविष्य भी अनिश्चित नजर आ रहा है। इनमें से तीन उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि तीन को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि कोर कमेटी में जगह नहीं मिलने से आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन और संगठन से जुड़े फैसलों में हर्ष महाजन की भूमिका सीमित रह सकती है। चौहान ने कहा कि पिछले महीने हर्ष महाजन के चौपाल दौरे के दौरान उनके साथ नजर आए स्थानीय नेताओं और बिचौलियों को भी इस घटनाक्रम से झटका लगा होगा। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी से बाहर रखे जाने के बाद हर्ष महाजन की भाजपा में राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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