Rampur Bushahar News: नवोदय विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:22 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:22 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ के छात्रावास में एक विद्यार्थी के साथ कथित मारपीट की घटना पर चिंता का विषय है। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी एवं वन निगम के पूर्व उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने घटना पर चिंता जताते हुए विद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सूरत नेगी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधन और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। नवोदय विद्यालय में पहले भी मारपीट से जुड़ी शिकायतें सामने आने की बात कही जाती रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पिछली शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। उन्होंने स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी से भी सवाल किया कि आखिर विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? उन्होंने कहा कि जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटनाएं सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। नेगी ने उपायुक्त किन्नौर से मांग की कि विद्यालय के छात्रावास का नियमित निरीक्षण करने के साथ औचक निरीक्षण भी किए जाएं। इसके अलावा विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी ली जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन और नवोदय विद्यालय समिति के उच्च अधिकारियों से वर्तमान मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, पुरानी शिकायतों की पड़ताल करने और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही पीड़ित विद्यार्थी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे आवश्यक मानसिक सहयोग उपलब्ध करवाने पर जोर दिया।
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