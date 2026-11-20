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रोहड़ू। राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रेम प्रकाश चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे हुआ। इस दौरान प्राचार्य डॉ. प्रेम प्रकाश चौहान ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। विद्यार्थियों को स्वयं नशामुक्त रहने के साथ समाज में भी जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। इसके बाद महाविद्यालय के विद्यार्थियों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने में योगदान देने की शपथ ली। एनएसएस स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों और व्यक्ति, परिवार व समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से युवाओं को खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और शतरंज समेत विभिन्न खेल गतिविधियां भी आयोजित की गईं। इनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक, एनएसएस स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट और अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुल 373 लोगों ने भाग लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया।