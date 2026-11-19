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स्पीति की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार होगा स्टेडियम का डिजाइन



संवाद न्यूज एजेंसी

काजा (लाहौल-स्पीति)। काजा में प्रस्तावित हाई-ऑल्टीट्यूड इंडोर आइस हॉकी स्टेडियम के निर्माण को लेकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल एवं स्पीति (आईएचएएलएस) ने उपायुक्त निवेदिता नेगी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में स्टेडियम के तकनीकी पहलुओं, डिजाइन और संचालन व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन की अध्यक्ष शिखा सिमटिया ने की। इस दौरान एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य संजीबन रॉय ने लद्दाख, देहरादून और पुणे में निर्मित आइस हॉकी रिंक का आकलन प्रस्तुत किया। उन्होंने इन रिंक के निर्माण और संचालन के दौरान सामने आई कमियों व चुनौतियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्पीति की भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम का डिजाइन तैयार करना जरूरी है। दूसरे स्थानों पर बने रिंक की उपयोगी विशेषताओं को अपनाने के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तकनीकी समाधान भी तलाशने होंगे। एसोसिएशन ने स्टेडियम निर्माण शुरू करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर उसे स्वीकृत करवाने पर जोर दिया। उपायुक्त निवेदिता नेगी ने एसोसिएशन के सुझावों की सराहना करते हुए परियोजना के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने कहा कि प्रस्तावित स्टेडियम लाहौल-स्पीति के लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं से जुड़ा है। इसे क्षेत्र के युवाओं को बेहतर अवसर देने और आइस हॉकी के भविष्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय एवं टिकाऊ सुविधा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।