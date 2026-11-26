Rampur Bushahar News: झाकड़ी परियोजना में संविधान की प्रस्तावना का किया पाठ
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:31 PM IST
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रामपुर बुशहर। संविधान दिवस के अवसर पर एसजेवीएन के 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) झाकड़ी में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। इस दौरान परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर संविधान के मूल आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में महाप्रबंधक (पीआईएस) रमेश कुमार ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय संविधान की गरिमा और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों और उनके मौलिक कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सांविधानिक मूल्यों को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए इसके महत्व को समझाया। इसके पश्चात उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने, संविधान के आदर्शों का पालन करने और अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प लिया।
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