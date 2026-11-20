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. एनडीपीएस के तहत 317 मामले दर्ज, चिट्टा बरामदगी में 240 प्रतिशत की बढ़ोतरी



संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर।

जिला शिमला में चिट्टा (हेरोइन) सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वर्ष 2026 में अभी तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 317 मामले दर्ज कर 630 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पुलिस ने 5.8 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया है। पिछले वर्ष की तुलना में मामलों, गिरफ्तारियों और बरामदगी में वृद्धि दर्ज की गई है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 246 मामले दर्ज कर 451 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में 227 मामलों में 559 गिरफ्तारियां हुई थीं। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में मामलों में 30 प्रतिशत और गिरफ्तारियों में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। चिट्टा बरामदगी के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वर्ष 2023 में 2.3 किलोग्राम, 2024 में 2.7 किलोग्राम और 2025 में 1.7 किलोग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था। वहीं, वर्ष 2026 में अभी तक 5.8 किलोग्राम की बरामदगी हुई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 240 प्रतिशत अधिक है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस की कार्रवाई केवल नशे की खेप पकड़ने और तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी सप्लाई चेन और नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। इसके लिए तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगालने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।