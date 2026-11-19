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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रामपुर बुशहर (किन्नौर)। रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने 61 ग्राम अफीम बरामदगी के मामले में आरोपी होशियार सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के कब्जे से अफीम बरामद होने और कब्जे में होने का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक दिसंबर 2021 को पूह पुलिस की टीम स्पिलो-कानम सड़क पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर कानम की ओर से आ रहा होशियार सिंह वापस भागने लगा और कथित तौर पर अपने पास मौजूद एक कैरी बैग फेंक दिया। पुलिस ने बैग की तलाशी ली, तो उसमें दो पारदर्शी पॉलिथीन पैकेटों में 61 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने 10 गवाह पेश किए लेकिन स्वतंत्र गवाह अदालत में अपने पूर्व बयान से मुकर गया। उसने कहा कि पुलिस ने उससे केवल दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए थे और उसकी मौजूदगी में कोई बरामदगी नहीं हुई थी। उसने यह भी बताया कि उस समय अंधेरा था और पुलिस ने पहले ही दस्तावेज तैयार कर रखे थे। अदालत ने पुलिस कर्मचारियों के बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए। गवाहों के अनुसार दिसंबर में शाम करीब साढ़े पांच बजे अंधेरा हो जाता है और पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में कार्रवाई की थी। घटनास्थल की तस्वीरों में सरकारी वाहन भी दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों के बयानों में स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी को लेकर भी अंतर पाया गया। अदालत ने कहा कि अंधेरे में पुलिस ने आरोपी को बैग फेंकते हुए कैसे देखा और जमीन से उठाया गया बैग वही था, यह संदेह से परे साबित नहीं हो पाया। ऐसे में आरोपी के कब्जे से अफीम की बरामदगी और उसकी सचेतन कब्जे की पुष्टि नहीं होती। संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।