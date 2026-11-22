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संवाद न्यूज़ एजेंसी



रोहड़ू। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने रविवार को खेल छात्रावास जुब्बल में महिला अंडर-18 वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए। इसमें प्रदेशभर से 34 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के दौरान चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के खेल कौशल और प्रदर्शन का आकलन किया। ट्रायल के आधार पर 14 सदस्यीय टीम का चयन किया जाना है। चयनित खिलाड़ियों की सूची निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश को भेज दी गई है। टीम में शामिल खिलाड़ियों के नामों की आधिकारिक घोषणा विभाग के निदेशक की ओर से की जाएगी। इस अवसर पर खेल छात्रावास प्रभारी बलवंत झोटा एवं वॉलीबॉल कोच जितेंद्र धौलटा भी मौजूद रहे। चयनित टीम हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 11 से 22 दिसंबर, 2026 तक तेलंगाना में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेगी।