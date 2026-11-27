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रामपुर डाक मंडल की ओर से 4 दिसंबर को पेंशन अदालत, डाक अदालत, ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) एवं कर्मचारी अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे अधीक्षक डाकघर कार्यालय रामपुर में होगा। अधीक्षक दिनेश प्रकाश ने कहा कि अदालत में डाक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी समस्याएं सुनी जाएंगी। इसके अलावा डाक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों, विभागीय और ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा संबंधी समस्याओं पर भी सुनवाई की जाएगी। संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डाक विभाग ने सभी संबंधित पेंशनभोगियों, डाक सेवा उपभोक्ताओं और विभागीय कर्मचारियों से अपील की है कि यदि उन्हें इन अदालतों से संबंधित कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायत 3 दिसंबर तक अधीक्षक डाकघर, रामपुर डाक मंडल, रामपुर के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।