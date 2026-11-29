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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। जनजातीय जिला किन्नौर के पूह विकासखंड में पंचायत समिति की बैठक में जनहित, किसान-बागवानों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं। बैठक में जलविद्युत परियोजनाओं को निरस्त करने, पात्र किसानों को नौतोड़ भूमि देने और वन अधिकार अधिनियम-2006 को लागू करने सहित 11 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में मांग की गई कि पंचायतीराज के लिए निर्धारित कुल बजट का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा पंचायत समिति सदस्यों को आवंटित किया जाए। वहीं, पूह ब्लॉक में प्रस्तावित सभी जलविद्युत परियोजनाओं को निरस्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सदस्यों ने वन अधिकार अधिनियम-2006 को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने और अनावश्यक शर्तों के नाम पर किसानों को परेशान न करने की मांग उठाई। वन संरक्षण अधिनियम-1980 में आवश्यक छूट देते हुए एफआरए की धारा 3(1)(j) के तहत पात्र लोगों को नौतोड़ भूमि उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सुन्नम में सीवरेज व्यवस्था का कार्य जल्द शुरू करने, पारला सुन्नम में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने और भूमिहीन किसानों के लिए सिंचाई के पानी की उचित व्यवस्था करने की मांग की गई। सुन्नम आयुर्वेदिक अस्पताल में नियमित चिकित्सक नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूह ब्लॉक के सभी गांवों में सेब के पेड़ों की वैज्ञानिक छंटाई के शिविर आयोजित करने तथा वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, नाइट्रोजन और पोटाश जैसी खादें उद्यान विभाग के माध्यम से सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की मांग की गई। वहीं, आगामी सर्दियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से उचित व्यवस्था करने पर भी सहमति बनी। बीडीसी सुन्नम जीता सिंह नेगी ने कहा कि जनता से जुड़े इन मुद्दों को लेकर 11 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। प्रस्ताव पारित होना पहला कदम है, लेकिन इनकी वास्तविक सफलता तभी होगी, जब सरकार और संबंधित विभाग इन्हें धरातल पर लागू करेंगे और आम जनता, किसानों व बागवानों को राहत मिलेगी।