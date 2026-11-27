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. 15 से 30 वर्ष के युवा ले सकेंगे भाग, 30 नवंबर तक होगा निशुल्क पंजीकरण



संवाद न्यूज एजेंसी

निरमंड (कुल्लू)।

निरमंड में खेलों के जरिये युवा नशे पर प्रहार करेंगे। खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत निरमंड उपमंडल में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं की तैयारियों और रूपरेखा को लेकर शुक्रवार को एसडीएम जगदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती और रस्साकशी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है। एसडीएम ने उपमंडल के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, युवक मंडलों, खेल क्लबों और महिला मंडलों से अभियान में अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रतियोगिताओं में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे। अभियान के तहत विजेता प्रतिभागियों और टीमों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 41 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क रखा गया है। इच्छुक युवा सरकारी वेबसाइट khelohimachal.hp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। एसडीएम जगदीप सिंह राठौर ने सभी संबंधित संस्थानों और संगठनों से अपने क्षेत्र के अधिकाधिक युवाओं का पंजीकरण करवाने और उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। अभियान का संदेश है कि युवा खेलों से जुड़ें और नशे से दूर रहें।