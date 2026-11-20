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अदालत ने सुरक्षा चेक होने की दलील को नहीं माना



संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामपुर की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को शिकायतकर्ता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता सुमित ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि नवंबर 2024 में कुंदन ने उससे आर्थिक जरूरत बताते हुए 1.40 लाख रुपये उधार लिए थे। कुछ दिनों में रकम लौटाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन पैसे वापस नहीं किए। इसके बाद आरोपी ने 1.40 लाख रुपये का चेक जारी किया। शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा करवाया, तो 6 मार्च 2025 को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर निर्धारित समय में भुगतान करने की मांग की, लेकिन आरोपी ने राशि वापस नहीं की। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने दलील दी है कि उसने लवी मेले में प्लॉट खरीदने के सिलसिले में एक लाख रुपये की सुरक्षा के तौर पर खाली चेक दिया था, जिसका शिकायतकर्ता ने दुरुपयोग किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी अपनी दलील के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत ने माना कि आरोपी चेक को सुरक्षा के तौर पर दिए जाने की बात साबित करने में विफल रहा है। इसके आधार पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया।