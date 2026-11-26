Rampur Bushahar News: अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली संविधान की प्रस्तावना की शपथ
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:06 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:06 PM IST
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रामपुर बुशहर। रामपुर जलविद्युत परियोजना (एचपीएस) में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना के कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख विकास मारवाह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। परियोजना प्रमुख विकास मारवाह ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों को संविधान के महत्व, नागरिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना रहा।
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