Rampur Bushahar News: एनएसयूआई ने जरूरतमंद बच्चों को बांटे कपड़े और खाद्य सामग्री
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:37 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:37 PM IST
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रोहड़ू। एनएसयूआई इकाई सावड़ा के कार्यकर्ताओं ने रोहड़ू के खाटल में जरूरतमंद बच्चों और लोगों को कपड़े व खाद्य सामग्री वितरित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद परिवारों की सहायता कर समाज में सेवा और सहयोग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना और समाज में इन्सानियत व आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रखे जाएंगे। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष मैनाक जस्टा, प्रधान दिक्षु पांचटा, उपप्रधान नीरज पांचटा, संयुक्त सचिव तविश देशटा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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