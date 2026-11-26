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संवाद न्यूज़ एजेंसी



रोहड़ू। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहड़ू के नौ खिलाड़ियों ने कोलकाता में आयोजित 34वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। विवेकानंद कॉलेज ठाकुरपुकुर, कोलकाता में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विद्यालय की श्रुति चौहान, अवंतिका, वास्वी, पलक, अनन्या शर्मा, वंशिका, माही सिंह, अवनी ठाकुर और साया मेहता ने हिमाचल प्रदेश की टीम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों को कोच रंजीता कलांटा ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या रंजू शर्मा और चेयरमैन दिनेश शर्मा ने खिलाड़ियों और कोच को बधाई दी है। वहीं, नागेंद्र लूटा, जगदेव सिंह सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दीं। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों की इस उपलब्धि में खिलाड़ियों की मेहनत, कोच के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।