विज्ञापन



. महीनों से ठप थी एक्सरे सुविधा, निजी क्लीनिकों में करवानी पड़ रही थीं जांचें

संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)। सिविल अस्पताल आनी में शुक्रवार को आधुनिक तकनीक से लैस नई एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया गया। मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने रिबन काटकर मशीन को मरीजों की सुविधा के लिए समर्पित किया। हाइड्रोलिक तकनीक से लैस इस मशीन के शुरू होने से अस्पताल में एक्सरे सुविधा बेहतर होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। अस्पताल में पहले स्थापित एक्सरे मशीन करीब 50 साल पुरानी थी, जो लंबे समय से खराब पड़ी थी। इसके चलते कई महीनों से अस्पताल में एक्सरे सुविधा ठप थी। मरीजों को जांच करवाने के लिए निजी क्लीनिकों का रुख करना पड़ रहा था। इससे गरीब परिवारों और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा था। नई मशीन शुरू होने से अब मरीजों को अस्पताल में ही एक्सरे की सुविधा मिल सकेगी। इससे न केवल निजी क्लीनिकों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा, बल्कि उपचार प्रक्रिया भी सुगम होगी। गौरतलब है कि सिविल अस्पताल आनी क्षेत्र की 38 पंचायतों के अलावा साथ लगते मंडी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आधुनिक एक्सरे मशीन की सुविधा शुरू होना हजारों लोगों के लिए राहत भरा कदम है।